Tananai e Camihawke | nuovo amore o strategia social?

. Un’analisi dettagliata della vita sentimentale dei protagonisti del panorama musicale italiano e dei gesti clamorosi che dividono l’opinione pubblica. Tananai ha ritrovato la felicità con Camihawke? La conferma dei diretti interessati non c’è ancora ma di certo, qualcuno non l’ha presa bene. Poche ore fa, sui social, l’ex fidanzata del cantante Sara Marino ha gettato il suo album nella spazzatura. Sembra la sceneggiatura di un film sentimentale dal finale agrodolce, e invece è la cronaca delle ultime settimane nella vita privata di uno degli artisti più discussi e amati del panorama musicale italiano. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Tananai e Camihawke: nuovo amore o strategia social?

In questa notizia si parla di: tananai - camihawke

