Tamponamento tra due auto a Fratte | traffico in tilt
Un tamponamento tra due auto, avvenuto a Salerno in un incrocio del quartiere Fratte, ha causato rallentamenti al traffico.L'incidenteL'incidente si è verificato nel pomeriggio e, secondo le prime informazioni, non sembrano esserci feriti. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: tamponamento - auto
