Tamponamento tra due auto a Fratte | traffico in tilt

Salernotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tamponamento tra due auto, avvenuto a Salerno in un incrocio del quartiere Fratte, ha causato rallentamenti al traffico.L'incidenteL'incidente si è verificato nel pomeriggio e, secondo le prime informazioni, non sembrano esserci feriti. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tamponamento - auto

Tamponamento tra sei auto in A1, disagi al traffico

Tamponamento tra tre auto sul raccordo Avellino-Salerno: dieci feriti in ospedale

Incidente a Chieri: tamponamento tra due auto, ragazzo ferito finisce all'ospedale

tamponamento due auto fratteAuto si ribalta sull'A1 dopo un tamponamento: due feriti, uno elitrasportato a Roma - Una Citroën è stata centrata in pieno da un’altra vettura in corsa: l’impatto è stato violentissim ... Riporta rainews.it

tamponamento due auto fratteTamponamento tra due auto lungo l'A22: ferita una donna. Quattro i chilometri di coda - E' di una persona ferita, una donna, il bilancio dell'incidente che nella tarda mattinata di oggi (domenica 21 settembre) si è verificato lungo l'Autostrada del Brennero, in direzione sud tra ... Secondo ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Tamponamento Due Auto Fratte