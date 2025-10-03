Tamponamento sulla Statale tre le persone ferite | disagi alla circolazione
ANCONA- Incidente stradale questa mattina lungo la Strada Statale 16, nei pressi dello svincolo di Torrette. Due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento che ha causato disagi alla circolazione. Tre le persone ferite nell’impatto, fortunatamente in maniera lieve: tutte hanno rifiutato il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
