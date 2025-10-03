Tale e Quale Show stasera 3 ottobre | ospiti e anticipazioni

Periodicodaily.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – ‘Tale e Quale Show’, il varietà presentato da Carlo Conti, torna stasera venerdì 3 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai 1. Ecco in chi si trasformeranno, dal vivo e con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, i protagonisti del secondo appuntamento: Carmen Di Pietro sarà Ambra Angiolini, Le Donatella vestiranno i panni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tale - show

TALE E QUALE SHOW: TUTTI I VIP PROVINATI E LA GIURIA DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?

tale show stasera 3Tale e Quale show, anticipazioni del 3 ottobre 2025: assegnazioni e giuria. Tony Maiello sarà Ed Sheeran, Insinna & Cirilli nei panni di Modugno e Sangiorgi - Rai 1 riaccende i riflettori sulla gara delle trasformazioni: domani, venerdì 3 ottobre alle 21:30, dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, va in onda la ... Scrive msn.com

tale show stasera 3Tale e Quale Show, chi sarà il quarto giudice: tutte le anticipazioni di venerdì 3 ottobre - Carlo Conti torna con Tale e Quale Show, in onda venerdì 3 ottobre su Rai 1 per la seconda puntata. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tale Show Stasera 3