Gli studi Fabrizio Frizzi di Roma riaprono le porte alla seconda puntata di Tale e Quale Show, il varietà presentato da Carlo Conti, in onda venerdì 3 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai1. Ecco in chi si trasformeranno, dal vivo e con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, i protagonisti di Tale e Quale Show: Carmen Di Pietro sarà Ambra Angiolini. Le Donatella vestiranno i panni di Baby K e Giusy Ferreri. Antonella Fiordelisi avrà le sembianze di Dua Lipa. Pamela Petrarolo imiterà Rita Pavone. Maryna interpreterà Anna Oxa. Samuele Cavallo si trasformerà in Benson Boone. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli diventeranno Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - TALE E QUALE SHOW, SECONDA PUNTATA: IMITAZIONI E QUARTO GIUDICE DEL TALENT SHOW