Tale e Quale show | le anticipazioni di stasera

Ildifforme.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera una nuova puntata di Tale e Quale show andrà in onda su Rai 1: il quarto giudice sarà Nino Frassica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tale show anticipazioni staseraTale e Quale Show, stasera 3 ottobre: ospiti e anticipazioni - (Adnkronos) – ‘Tale e Quale Show’, il varietà presentato da Carlo Conti, torna stasera venerdì 3 ottobre alle 21. msn.com scrive

tale show anticipazioni staseraLe anticipazioni della seconda puntata di “Tale e Quale Show”: Nino Frassica è il quarto giudice - Tony Maiello, per ora primo in classifica, se la dovrà vedere con Ed Sheeran. Secondo iodonna.it

