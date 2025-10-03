Take Care 2.0 al via il nuovo progetto contro la povertà educativa

La Città Felice Onlus, in partenariato con il Comune di Grammichele, il Circolo Mcl “Don Rosario Pepe” – Mineo, e il Liceo Artistico Regionale “R. Libertini” con annessa scuola media di Grammichele, annuncia l’avvio del progetto Take Care 2.0 – Azioni per il contrasto alla povertà educativa nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

