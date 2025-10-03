Tadej Pogacar onora la promessa | correrà la Tre Valli Varesine dopo gli Europei
Tadej Pogacar non si concede pause dopo aver dominato a Kigali ed essersi confermato Campione del Mondo. Il fuoriclasse sloveno andrà infatti a caccia del trionfo anche nella prova in linea degli Europei, prevista domenica 5 ottobre sulle strade francesi. Il vincitore del Tour de France punterà a conquistare anche la maglia blu-stellata, che non potrà comunque mai indossare visto che quella iridata ha importanza maggiore. L’alfiere della UAE Emirates incrocerà il belga Remco Evenepoel e il danese Jonas Vingegaard sull’esigente tracciato in terra transalpina e poi si trasferirà in Italia. Tadej Pogacar ha infatti mantenuto la promessa fatta lo scorso anno: martedì 7 ottobre correrà la Tre Valli Varesine. 🔗 Leggi su Oasport.it
