Synlab passa al Gruppo Pavanello | annunciato ufficialmente il closing

Padovaoggi.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SYNLAB, azienda leader in Italia nella medicina di laboratorio e nella diagnostica medica, ha annunciato ufficialmente il closing dell’operazione di acquisizione del Gruppo Pavanello, storica azienda fondata nel 1976 e attiva tra Padova e Venezia con 9 strutture specializzate in analisi di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

