Svolta piazza Montebello via alla gara per il restyling

Ancora un passo verso il rifacimento di piazza Montebello. Il vertice di Viale De Gasperi ha appena avviato la gara per il restyling della superficie: il valore netto dell’appalto è di 1.181.103,27 euro, su un investimento complessivo di 1,7 milioni. Dopo la recente approvazione del progetto esecutivo per il restyling di questa importante zona del centro, ora l’amministrazione ha compiuto un nuovo passo verso il completamento dell’iniziativa, attesissima dal quartiere Marina Centro. Ora spetterà alla stazione appaltante pubblicare il bando e ufficializzare i termini della gara, ma appare chiaro sin da ora che il tempo stringe e che il cantiere potrebbe iniziare l’anno prossimo, anche se inizialmente si era pensato di partire a novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Svolta piazza Montebello, via alla gara per il restyling

