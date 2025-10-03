Superman e la nascita del concetto cinecomics
Il termine cinecomics è entrato nel linguaggio comune per definire i film tratti dai fumetti, in particolare, dei supereroi. Sebbene le trasposizioni cinematografiche dei fumetti abbiano origini più lontane (come i serial animati e live-action degli anni ‘40, inclusi quelli di Superman), è con Superman del 1978, interpretato da Christopher Reeve e diretto da Richard Donner, che il concetto come lo intendiamo oggi, prende forma. I precursori: prima del 1978 e la rivoluzione di un mito. I personaggi erano già apparsi sul grande e piccolo schermo, ma spesso in produzioni di basso costo. Parliamo per esempio, dei serial degli anni ‘40: Superman stesso ne fu protagonista, nelle serie animate di Fleischer Studios (1941-1943) e di serie live-action in bianco e nero come quello con Kirk Alyn (1948). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
