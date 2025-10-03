SuperEnalotto centrato il 5 da 127mila euro nell’estrazione di venerdì 3 ottobre | ecco dove

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centrato il 5 durante l’estrazione del Superenalotto di oggi, venerdì 3 ottobre. Un fortunato giocatore si porta a casa oltre 127mila euro. Nessun “6” o "5+1" nella terza estrazione della settimana, il jackpot sale a 60,1 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

