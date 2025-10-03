Sunday Morning al Rouge et Noir film+colazione

Palermotoday.it | 3 ott 2025

Domenica 5 ottobre ripartono le proiezioni della domenica mattina, Sunday Morning al Rouge et Noir, e la formula resta invariata: con il biglietto (7 euro al botteghino) sarà possibile fare colazione al bistrot del cinema prima della proiezione.Ad inaugurare le matinée la rassegna dedicata a.

