Sul Monumento ai Caduti spunta la bandiera della Palestina

Monzatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alzabandiera con lo stendardo della Palestina (invece del Tricolore) al Monumento ai Caduti. Il fatto è avvenuto stamattina, 3 ottobre, durante il corteo organizzato dalla Cgil contro la guerra a Gaza. Il corteo e la bandiera sul Monumento In migliaia in piazza: alle 8 raduno davanti al Binario 7. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

