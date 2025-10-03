Sul circolo dell’Arci un murales che strizza l’occhio all’omicidio Kirk FdI denuncia e li costringe a prendere le distanze

Un omino tutto contento con una pistola in mano da cui partono due proiettili. Su uno c’è scritto “Bella ciao” su un altro “Antifascista”. È quello che è stato disegnato sul muro di un circolo Arci a La Spezia e che inevitabilmente rimanda all’ omicidio di Charlie Kirk: tra le scritte tracciate dall’assassino sui bossoli c’era anche “Bella ciao”. A denunciare il caso è stato il consigliere regionale di FdI in Liguria, Gianmarco Medusei, parlando di «un fatto gravissimo, che supera ogni limite». La denuncia del consigliere di FdI: sul circolo Arci un murales che inneggia all’omicidio Kirk. «Questa non è opinione, è istigazione alla violenza», ha sottolineato Medusei, ricordando che «c’è un clima d’odio pericoloso ed è necessaria una condanna unanime». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

