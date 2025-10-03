Suicidio assistito valanga di firme raccolte in Trentino | i cittadini chiedono una legge sul fine vita

Trentotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono più di 6mila le firme raccolte in provincia di Trento a sostegno della proposta di legge provinciale sul suicidio assistito promossa dall’Associazione Luca Coscioni. Un risultato ben oltre l’obiettivo iniziale delle 2.500 sottoscrizioni certificate necessarie per il deposito, che saranno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: suicidio - assistito

