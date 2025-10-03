Sui social scatta il terrore per la legionella in Brianza | ma è una fake news

A Biassono psicosi legionella e molti cittadini hanno avuto paura a usare l’acqua potabile. Una voce, circolata su diversi canali social, è bastata a scatenare il terrore. Tanto che Comune e BrianzAcque, sempre sui social, sono intervenuti a tranquillizzare gli utenti.La voce è di qualche giorno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it