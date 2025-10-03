Sudan raid aereo dell' RSF su rifugio sfollati ad Al Fasher in Darfur 6 morti 24 feriti soccorritori | Fanno guerra a deboli e affamati - VIDEO

I bombardamenti hanno colpito il rifugio della scuola Abu Bakr Al Siddiq mentre veniva servita la colazione a migliaia di donne, anziani e bambini Almeno sei civili uccisi e 24 feriti: è questo il bilancio delle vittime seguito al bombardamento effettuato su un centro sfollati ad Al Fasher, n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sudan, raid aereo dell'RSF su rifugio sfollati ad Al Fasher in Darfur, 6 morti, 24 feriti, soccorritori: "Fanno guerra a deboli e affamati" - VIDEO

In questa notizia si parla di: sudan - raid

