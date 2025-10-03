Sucic Inter il centrocampista nel dibattito tra Adani e Cassano L’ex difensore | Ha un pensiero molto evoluto

Inter News 24 Sucic Inter, il centrocampista croato al centro del dibattito tra Adani e Cassano nel corso del podcast Viva El Futbol. Il motivo. Durante l'ultima puntata di Viva El Futbol, il dibattito sul Petar Sucic, centrocampista dell' Inter, ha suscitato un interessante confronto tra Lele Adani e Antonio Cassano, incentrato sulle qualità del giovane nerazzurro. Dopo la vittoria contro lo Slavia Praga nella seconda giornata della League Phase di Champions League, i due hanno discusso delle doti di Sucic, mettendo in luce il suo potenziale e il suo stile di gioco. Adani: « Sucic va di suola con un livello diverso come tutti i balcanici: è già un titolare perché ha la struttura di quel livello » Cassano: « Ha qualcosa di Prosinecki » Adani: « Come giocano loro, gli slavi: riconoscono quel colpo di suola come un naturale inganno agli avversari.

© Internews24.com - Sucic Inter, il centrocampista nel dibattito tra Adani e Cassano. L’ex difensore: «Ha un pensiero molto evoluto»

