Sucic Inter il centrocampista nel dibattito tra Adani e Cassano L’ex difensore | Ha un pensiero molto evoluto

Durante l'ultima puntata di Viva El Futbol, il dibattito sul Petar Sucic, centrocampista dell' Inter, ha suscitato un interessante confronto tra Lele Adani e Antonio Cassano, incentrato sulle qualità del giovane nerazzurro. Dopo la vittoria contro lo Slavia Praga nella seconda giornata della League Phase di Champions League, i due hanno discusso delle doti di Sucic, mettendo in luce il suo potenziale e il suo stile di gioco. Adani: « Sucic va di suola con un livello diverso come tutti i balcanici: è già un titolare perché ha la struttura di quel livello » Cassano: « Ha qualcosa di Prosinecki » Adani: « Come giocano loro, gli slavi: riconoscono quel colpo di suola come un naturale inganno agli avversari.

