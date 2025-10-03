Subbiano e Capolona tappa della marcia della pace da Barbiana-Perugia-Assisi
Arezzo, 3 ottobre 2025 – Dalle 15 di domenica 5 ottobre alle 10 del 6 ottobre Subbiano e Capolona accolgono e seguono i camminatori della Marcia della Pace partita da Barbiana per collegarsi in Umbria il 12 ottobre con la Marcia della Pace Perugia-Assisi, attraversando territori e proponendo patti locali per la pace a istituzioni, scuole ed enti territoriali. Per Subbiano e Capolona l’accoglienza della marcia della Pace è iniziata una settimana fa con i giovani, le scuole, le associazioni e le istituzioni, che lavorando insieme per varie iniziative da vivere insieme all’arrivo dei camminatori ha portato a momenti di riflessione sulla pace, sull’inclusione, sulla condivisione di valori per una convivenza che faccia crescere le comunità, contro le disuguaglianze e la violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
