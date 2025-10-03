Stupefacenti tra i ragazzini in pieno giorno scatta il blitz | fermato un minorenne con l' hashish
Un minorenne egiziano denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Bologna per detenzione ai fini dello spaccio. Non conosce sosta l'attività della polizia locale, orientata alla prevenzione e al contrasto alla circolazione di sostanze stupefacenti. A cadere nella. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
