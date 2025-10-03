Studenti e over 65 di Montesilvano alla scoperta della storia della città con Il canto dell' usignolo

Un'esplorazione dal vivo con il progetto “Il canto dell’usignolo. Persone e luoghi da vivere e da esplorare” nei luoghi, mestieri, tradizioni storiche della città di Montesilvano. Protagonisti gli studenti dell'istituto Alessandrini di Montesilvano assieme alla partecipazione di over 65 del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: studenti - over

Fiumicino, consegnati i diplomi agli studenti del Centro di Formazione Professionale

Maturità, gli studenti ribelli: “Boicottiamo l’orale”. Valditara: bocciateli

Intelligenza artificiale in ambito sanitario: la proposta degli studenti di Ingegneria della “Federico II” di Napoli

Ottobre a Magnete Un mese di eventi e attività per tutte le età nel cuore di Quartiere Adriano! Spettacoli, laboratori, passeggiate, musica e momenti di festa: Magnete apre le porte a famiglie, bambini e bambine, giovani, studenti, studentesse e over 60 c - facebook.com Vai su Facebook

Università e Politecnico da adulti. A Torino la carica degli studenti over 40. I numeri, le cause, le facoltà scelte - X Vai su X

Universtà del Salento: arrivano flat tax e tutor per studenti over 65: Francesca testimonial a 91 anni - Flat tax e tutor a sostegno degli studenti universitari over 65: è la nuova agevolazione introdotta dall'Università del Salento per il nuovo anno accademico 2023/2024 destinato a studenti che ... Da quotidianodipuglia.it

Studenti over 65: flax tax e tutor dedicati, le tasse d’iscrizione in un fondo per borse di studio - Da quest'anno accademico 2023/2024 l'Università del Salento ha introdotto agevolazioni per gli studenti e le studentesse over 65 e per coloro che percepiscono una pensione: una flat tax di 500 euro, ... Secondo ilsole24ore.com