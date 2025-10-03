Studenti di un liceo di Agrigento manifestato per Gaza ma vengono sanzionati dalla dirigente scolastica

Studenti sanzionati perché sono andati in piazza a manifestare nel giorno dello sciopero generale per Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. È quanto accaduto ad Agrigento al liceo scientifico “ Leonardo”, dove per tutti gli studenti assenti è scattato un provvedimento disciplinare: “Potranno rientrare a scuola solo se accompagnati da un genitore “. Proprio mentre nella Città dei Templi – come in tutta Italia – era in corso la manifestazione, sugli smartphone dei genitori è comparsa una notifica dall’app della scuola. Il contenuto è una circolare della dirigente scolastica dell’istituto, Patrizia Pilato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

