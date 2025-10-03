Studenti dell’Its Academy Turismo in visita a Galeata alla scoperta delle storie di ristorazione

Gli studenti dell’Its Academy Turismo Emilia-Romagna, sede di Cesena, con il supporto del docente e membro del comitato tecnico scientifico Fausto Faggioli, hanno vissuto una giornata didattica a Galeata. Fin dal mattino sono stati accolti dalla sindaca Francesca Pondini, hanno conosciuto una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: studenti - academy

Leonardo Aerotech Academy, diplomati altri 46 studenti a Pomigliano: pubblicato il nuovo bando

Leonardo Aerotech Academy, diplomati altri 46 studenti a Pomigliano: pubblicato il nuovo bando

Gli studenti dell'Its Academy Turismo Emilia Romagna alla scoperta di Santa Sofia

Una settimana da record alla Solemar Academy: aule e ambienti comuni pieni di studenti di tutte le età e di tanti Paesi! ? Semplicemente, uno spettacolo! - facebook.com Vai su Facebook

Erasmus+ per studenti, dipendenti e imprenditori del turismo - Federalberghi e Confcommercio Umbria, primi in Italia, hanno sperimentato in modo nuovo nel 2024 il programma dell'Unione Europea Erasmus+, portando in Germania, Spagna e Grecia studenti, lavoratori ... Come scrive ansa.it

Its academy: l'80% degli studenti universitari trova lavoro a un anno dopo il diploma - L'80% dei diplomati ITS trova lavoro a un anno dal diploma : percentuali ben più alte di chi consegue una laurea triennale o magistrale. Si legge su ilmessaggero.it