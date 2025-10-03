Studenti a Iuav per un' assemblea ma trovano la sede chiusa
Oggi alle 17:30, dopo il corteo, era stata lanciata un'assemblea pubblica nel giardino del cotonificio Iuav dagli studenti e dalle studentesse che la notte scorsa avevano occupato lo stabile. Non appena arrivati però l'hanno trovato chiuso (di norma chiude alle 19.00), non hanno quindi potuto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
