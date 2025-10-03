Studenti a Iuav per un' assemblea ma trovano la sede chiusa

Veneziatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 17:30, dopo il corteo, era stata lanciata un'assemblea pubblica nel giardino del cotonificio Iuav dagli studenti e dalle studentesse che la notte scorsa avevano occupato lo stabile. Non appena arrivati però l'hanno trovato chiuso (di norma chiude alle 19.00), non hanno quindi potuto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: studenti - iuav

WAVE WORKSHOP DESIGN 2025: a Venezia l’esposizione dei progetti di design sostenibile e inclusivo sviluppati dagli studenti Iuav

Cerca Video su questo argomento: Studenti Iuav Assemblea Trovano