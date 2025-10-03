Studentessa scatta selfie mentre partorisce lascia il bimbo a morire nell'armadio e va al McDonald's

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 21enne arrestata in Usa ha sostenuto di non sapere della gravidanza e che il neonato era già morto ma a incastrarla ci sarebbero alcuni selfie che si è scattata durante la gravidanza e il travaglio nella casa che condivideva con altre studentesse in Kentucky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

