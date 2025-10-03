Studentessa scatta selfie mentre partorisce lascia il bimbo a morire nell'armadio e va al McDonald's

La 21enne arrestata in Usa ha sostenuto di non sapere della gravidanza e che il neonato era già morto ma a incastrarla ci sarebbero alcuni selfie che si è scattata durante la gravidanza e il travaglio nella casa che condivideva con altre studentesse in Kentucky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: studentessa - scatta

Studentessa della Statale molestata in ateneo: scatta il divieto di avvicinamento per l’universitario stalker

Studentessa perseguitata all’università Statale da un compagno di ateneo, scatta il divieto di avvicinamento

? Studentessa della Statale molestata in ateneo: scatta il divieto di avvicinamento per l’universitario stalker http://dlvr.it/TNPZXs #Milano #Stalking #UniversitàStatale #StopViolenza #DirittiStudenti - X Vai su X

### Bari - BRINDISI, STUDENTESSA RACCONTA A SCUOLA: "A 4 ANNI VIOLENTATA DA MIO FRATELLO". SCATTA L’INDAGINE... || #murgia24 #bari - facebook.com Vai su Facebook

Studentessa scatta selfie mentre partorisce, lascia il bimbo a morire nell’armadio e va al McDonald’s - La 21enne arrestata in Usa ha sostenuto di non sapere della gravidanza e che il neonato era già morto ma a incastrarla ci sarebbero alcuni selfie che ... Da fanpage.it

Scatta una foto in classe e la pubblica su TikTok, studentessa rischia la sospensione - La scuola valuta la sanzione disciplinare: l'uso del cellulare infatti è vietato da una direttiva del Ministero, e nello scatto è finita pure una prof ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it