Strava fa causa a Garmin per violazioni di brevetti Ma dietro c' è lo scontro sulle API

Strava ha fatto causa contro Garmin, denunciando la violazione di alcuni brevetti relativi alle mappe di calore e ai segmenti. Il nodo però sarebbe l'accesso alle API e ai dati delle attività degli utenti. 🔗 Leggi su Dday.it

