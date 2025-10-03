Strava fa causa a Garmin per violazioni di brevetti Ma dietro c' è lo scontro sulle API

Dday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strava ha fatto causa contro Garmin, denunciando la violazione di alcuni brevetti relativi alle mappe di calore e ai segmenti. Il nodo però sarebbe l'accesso alle API e ai dati delle attività degli utenti. 🔗 Leggi su Dday.it

