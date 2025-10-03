Straniero preso in un parcheggio con una mannaia in mano foto

Frosinonetoday.it | 3 ott 2025

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sora hanno tratto in arresto un 32enne Nigeriano. L’uomo si aggirava tra le auto, nel parcheggio di un supermercato sul Viale San Domenico di Sora, con una mannaia da cucina in mano. La utilizzava come attrezzo da giardino. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

