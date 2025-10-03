Strage sull’Aurelia la famiglia in vacanza distrutta dopo lo schianto contro il furgone in panne

Grosseto, 3 ottobre 2025 – Erano in Italia per una vacanza da trascorrere tra sole e arte. Tutti insieme per godere del Belpaese, ma in una mattina di inizio ottobre, molto fredda in una Maremma di solito con temperature più miti in questo periodo dell’anno, sulla Variante Aurelia, alle porte di Grosseto, hanno trovato un maledetto destino ad attenderli: la loro famiglia distrutta e tre ragazzi, uno ancora minorenne, rimasti senza genitori. Madre, padre e i tre figli, di nazionalità indiana, stavano viaggiando a bordo di un van con conducente, di colore blu elettrico. Con loro l’autista, l’unico italiano della comitiva, un romano di 57 anni e al suo fianco, sul sedile del passeggero, un altro asiatico, l’interprete. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strage sull’Aurelia, la famiglia in vacanza distrutta dopo lo schianto contro il furgone in panne

In questa notizia si parla di: strage - sull

Strage sull'A1, saranno donati gli organi della piccola Summer. In gravi condizioni la madre

“Chi lo ha aiutato e cosa aveva in valigia”. Andrea Cavallari, nuova scoperta sull’evaso della strage di Corinaldo

Strage di Bologna: libri, film e documentari sull’attentato

Ancora strage sulle strade del Lazio: all'alba un pedone è stato travolto e ucciso su via Salaria. La donna al volante sottoposta ai test su alcol e droga. ? https://rainews.it/tgr/lazio - X Vai su X

Tra i cinque procedimenti interessati, quello sulla strage, a carico del veronese Roberto Zorzi Vai su Facebook

Strage sull’Aurelia, la famiglia in vacanza distrutta dopo lo schianto contro il furgone in panne - Perde la vita una coppia di turisti, feriti i figli. lanazione.it scrive

La strage di Paderno Dugnano e i 20 anni di carcere a Riccardo Chiarioni: le simpatie neonaziste e il piano per sterminare la famiglia e diventare immortale - Rese note dai giudici le motivazioni della condanna del 17enne che uccise a coltellate padre, madre e fratello la notte del 31 agosto 2024 ... Come scrive msn.com