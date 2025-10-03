Strage Paupisi funerali congiunti per Elisa e Cosimo | disposto lutto cittadino

Tempo di lettura: < 1 minuto I funerali di Elisa Polcino e Cosimo Ocone, madre e figlio, uccisi a Paupisi da Salvatore Ocone, si terranno congiuntamente la prossima settimana, subito dopo le autopsie sui cadaveri. E’ la volontà espressa dal figlio della donna, Mario, e dagli altri familiari. Per l’occasione – come già anticipato dall’Ansa – il sindaco di Paupisi Salvatore Coletta ha disposto il lutto cittadino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Strage Paupisi, funerali congiunti per Elisa e Cosimo: disposto lutto cittadino

