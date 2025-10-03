Strage Paupisi funerali congiunti per Elisa e Cosimo | disposto lutto cittadino

Anteprima24.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto I  funerali di Elisa Polcino e Cosimo Ocone, madre e figlio, uccisi a Paupisi da Salvatore Ocone, si terranno congiuntamente la prossima settimana, subito dopo le autopsie sui cadaveri. E’ la volontà espressa dal figlio della donna, Mario, e dagli altri familiari. Per l’occasione – come già anticipato dall’Ansa – il sindaco di Paupisi Salvatore Coletta ha disposto il lutto cittadino.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

strage paupisi funerali congiunti per elisa e cosimo disposto lutto cittadino

© Anteprima24.it - Strage Paupisi, funerali congiunti per Elisa e Cosimo: disposto lutto cittadino

In questa notizia si parla di: strage - paupisi

Paupisi, la strage familiare: Salvatore Ocone ha confessato. Moglie e figlio uccisi, la figlia in fin di vita

Paupisi, la strage familiare e il ‘delirio di rovina’: l’analisi della dott.ssa Roberta Bruzzone

Strage di Paupisi, la 17enne è stata operata nella notte, è in prognosi riservata. I figli colpiti da Ocone subito dopo la madre

strage paupisi funerali congiuntiStrage nel Sannio, Ocone in chiesa dopo omicidi moglie e figlio - Subito dopo l'omicidio della moglie e del figlio, e della fuga verso il Molise, Salvatore Ocone avrebbe visitato una chiesa vicino casa, nel Beneventano. Riporta ilmattino.it

strage paupisi funerali congiunti«Salvatore Ocone ha pianto per la figlia, ha lo sguardo perso nel vuoto». Dopo la strage in famiglia è andato in chiesa, poi la fuga in auto - Lei è stata colpita alla testa con un oggetto contundente, forse una pietra. Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Strage Paupisi Funerali Congiunti