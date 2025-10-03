Strage di Paupisi | Salvatore Ocone in chiesa dopo aver ucciso moglie e figlio le lacrime per la figlia

Dove si è rifugiato Salvatore Ocone dopo la strage?. Era ancora sporco di sangue, con addosso i segni della mattanza. Dopo aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa Polcino e il figlio Cosimo, lasciando in fin di vita la figlia sedicenne, Salvatore Ocone si sarebbe rifugiato in un luogo per lui familiare: una chiesa in località Pagani, nei pressi della sua abitazione a Paupisi, in provincia di Benevento. Il dettaglio, che aggiunge ulteriore inquietudine alla vicenda, è stato confermato dal suo avvocato, Giovanni Santoro, nel corso dell’udienza davanti al gip di Campobasso Silvia Lubrano, che ha convalidato il fermo dell’uomo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Strage di Paupisi: Salvatore Ocone in chiesa dopo aver ucciso moglie e figlio, le lacrime per la figlia

In questa notizia si parla di: strage - paupisi

Paupisi, la strage familiare: Salvatore Ocone ha confessato. Moglie e figlio uccisi, la figlia in fin di vita

Paupisi, la strage familiare e il ‘delirio di rovina’: l’analisi della dott.ssa Roberta Bruzzone

Strage di Paupisi, la 17enne è stata operata nella notte, è in prognosi riservata. I figli colpiti da Ocone subito dopo la madre

La strage familiare di Paupisi. Condizioni ancora gravi ma stabili per Antonia, la 16enne aggredita dal padre a colpi di pietra nella sua casa. L’uomo è in carcere, accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni. “Nessun TSO”, dichiara il direttore del dipar - facebook.com Vai su Facebook

Strage di Paupisi. A Ore14 parla il figlio maggiorenne di Salvatore, Mario Ocone: “Non c’era mai stata violenza, solo semplici litigi familiari”. http://bit.ly/Guarda-Ore14_Tw - X Vai su X

«Salvatore Ocone ha pianto per la figlia, ha lo sguardo perso nel vuoto». Dopo la strage in famiglia è andato in chiesa, poi la fuga in auto - Lei è stata colpita alla testa con un oggetto contundente, forse una pietra. Come scrive leggo.it

Chi è Mario Ocone, il figlio maggiore di Salvatore della strage di Paupisi - Mario Ocone: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull'unico figlio non coinvolto direttamente nella strage di Paupisi. Riporta donnaglamour.it