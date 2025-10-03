storie e ricordi di casaglia

"Scrivere è terapeutico". Si tratta delle parole che la professoressa Maria Luisa Mastella riserva a Casaglia. Parole che l’hanno portata a rivivere storie di famiglie, ricordi cristallizzati attraverso aneddoti e foto, che rivive nel libro ‘L’Acchiappamemorie’ a Casaglia. Persone, luoghi, episodi, ricordi degli anni ‘50 e ‘60’. La pubblicazione è stata sostenuta anche dal Comune di Ferrara con un contributo di 3mila euro. Domenica dalle 12.30 per Casaglia sarà festa, grazie alle iniziative promosse dalla Pro Loco. Prima il pranzo aperto alla cittadinanza, poi la presentazione del libro, che a partire dalle 15 avrà luogo nella chiesa della frazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

