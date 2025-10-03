Stop all' aeroporto di Pisa e al porto di Livorno
In Toscana migliaia di persone sono scese in piazza. A Livorno è stato bloccato il traffico commerciale e l'accesso al porto, con lunghe file di mezzi pesanti. Oltre 5.000 manifestanti hanno bloccato la circolazione nella zona nord della città, e a loro si è aggiunto un corteo di 3.000 studenti. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: stop - aeroporto
Aereo precipita all’aeroporto di Londra Southend in fase di decollo, stop ai voli: cosa è accaduto
Aeroporto di Fiumicino, in vigore le nuove regole: stop ai limiti dei liquidi nel bagaglio a mano
Incendio a Catania, aeroporto chiuso: voli sospesi per fiamme vicino alla pista. Stop al traffico verso Siracusa
AEROPORTO DI FOGGIA Rosa Barone: “Il Gino Lisa resta strategico, stop ai voli legato solo a Lumiwings” - facebook.com Vai su Facebook
#Voli cancellati e passeggeri a terra all'aeroporto di #Foggia. Stop agli aerei #Lumiwings per #Milano Linate e #Monaco di Baviera, preoccupazione per il futuro dello scalo pugliese. #Codici - X Vai su X
Migliaia in piazze toscane, stop porto Livorno e aeroporto Pisa - Migliaia di persone sono scese in piazza oggi in varie città della Toscana per i cortei in solidarietà con la Palestina e la Global Sumud Flotilla, in occasione dello sciope ... Scrive msn.com
Pisa: manifestanti su pista aeroporto, stop ai voli - A Pisa l'operatività dello scalo è al momento sospesa. Segnala controradio.it