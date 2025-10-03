Stop all' abbandono di rifiuti arrivano le fototrappole a Manfredonia | Tolleranza zero verso chi deturpa l' ambiente

Tolleranza zero per chi deturpa l’ambiente. A Manfredonia l’amministrazione comunale ha attivato in vari punti della città le fototrappole ambientali, uno strumento valido per contrastare il fenomeno delle discariche abusive e dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. “Un passo concreto -. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: stop - abbandono

RemTech, Pichetto Fratin: prevenzione e stop abbandono aree interne

AGGIORNAMENTO STOP RICHIESTE, LA PICCOLA È IN PREAFFIDO. MASSIMA CONDIVISIONE SI TROVA A CIVITAVECCHIA, ROMA CERCA CASA Ennesimo abbandono, ennesima vittima di cucciolate casalinghe fatte da chi " SO - facebook.com Vai su Facebook

Dichiarazione gruppi opposizione:” Stop agli Ispettori Ambientali, cittadini lasciati soli contro l’abbandono dei rifiuti. Il Sindaco venga in aula anche per questo” https://ift.tt/XNBkbSY - X Vai su X

Terra dei fuochi, è legge. Arriva l'ok della Camera: «Stop camorra dei rifiuti» - Con 137 sì, 85 no e tre astenuti la Camera ha detto sì al decreto legge già approvato dal Senato. Secondo ilmattino.it

Bari, Leccese incontra i sindaci del territorio e dichiara guerra all’abbandono dei rifiuti: in arrivo intelligenza artificiale e sanzioni - Annuncia un piano da 1,8 milioni di euro per il monitoraggio e la rimozione dei rifiuti lungo le strade metropolitane. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it