La mostra itinerante "Com’eri vestita?" promossa da Cerchi d’Acqua, centro antiviolenza di Milano, arriva nella biblioteca comunale di Garbagnate Milanese. Sostenuta dal Rotary - Distretto 2041 - Club Garbagnate Groane in collaborazione con il Comune, la mostra presentata per la prima volta a Milano, dal 25 novembre 2018, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza alle donne, sta facendo il giro d’Italia grazie anche al sostegno di D.i.Re-Donne in Rete contro la violenza. Ora arriva in città come occasione per riflettere sul tema della violenza di genere. "Com’eri vestita?" è un’installazione in cui i vestiti esposti rappresentano simbolicamente quelli indossati durante la violenza subita e sono accompagnati da brevi suggestioni che le donne hanno voluto condividere, raccontando alcuni elementi della loro esperienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stop alla violenza sulle donne. Arriva “Com’eri vestita?” la mostra che fa riflettere