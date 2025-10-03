Stop alla violenza sulle donne Arriva Com’eri vestita? la mostra che fa riflettere
La mostra itinerante "Com’eri vestita?" promossa da Cerchi d’Acqua, centro antiviolenza di Milano, arriva nella biblioteca comunale di Garbagnate Milanese. Sostenuta dal Rotary - Distretto 2041 - Club Garbagnate Groane in collaborazione con il Comune, la mostra presentata per la prima volta a Milano, dal 25 novembre 2018, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza alle donne, sta facendo il giro d’Italia grazie anche al sostegno di D.i.Re-Donne in Rete contro la violenza. Ora arriva in città come occasione per riflettere sul tema della violenza di genere. "Com’eri vestita?" è un’installazione in cui i vestiti esposti rappresentano simbolicamente quelli indossati durante la violenza subita e sono accompagnati da brevi suggestioni che le donne hanno voluto condividere, raccontando alcuni elementi della loro esperienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
