Stop al genocidio lo striscione che apre il corteo a pro Gaza a Roma – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2025 Lo sciopero per la Flotilla e a sostegno di Gaza a Roma. Ecco le immagini del corteo, aperto da uno striscione con scritto "Stop al genocidio". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: stop - genocidio
Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO
'Stop al genocidio', gli insegnanti livornesi fanno rete per Gaza: "La scuola educa anche quando decide di fermarsi, continueremo a mobilitarci"
Ca' Foscari: «Stop alle collaborazioni con Israele fino al cessate il fuoco». Ma protestano gli studenti per la parola genocidio
"Stop al genocidio" Lo striscione, esposto ieri sera dai tifosi della Roma, durante la gara di Europa League contro il Lille, è stato solo uno dei tanti per la #Palestina esposti questa settimana dalle tifoserie europee. - X Vai su X
Corteo pro Palestina, gli attivisti in piazza Antenore: «Stop al genocidio» VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
"Stop al genocidio", lo striscione che apre il corteo a pro Gaza a Roma - Ecco le immagini del corteo, aperto da uno striscione con scritto "Stop al genocidio". Lo riporta msn.com
Imperia: manifestazione per Gaza, la città si risveglia con decine di striscioni in città “Stop Genocidio” /Le immagini - La città di Imperia si è risvegliata questa mattina con numerosi striscioni apparsi durante la notte. Riporta imperiapost.it