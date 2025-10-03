Stop al genocidio lo striscione che apre il corteo a pro Gaza a Roma – Il video

3 ott 2025

(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2025 Lo sciopero per la Flotilla e a sostegno di Gaza a Roma. Ecco le immagini del corteo, aperto da uno striscione con scritto "Stop al genocidio". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

