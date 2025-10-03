Stop al genocidio in Palestina | presidio degli studenti al Paolo Baffi di Maccarese

Fiumicino, 3 ottobre 2025 – Davanti ai cancelli della sede di Maccarese dell’Istituto “ Paolo Baffi ” questa mattina studenti e studentesse hanno dato vita a un presidio simbolico per chiedere la fine delle violenze a Gaza e per esprimere solidarietà alla popolazione civile. Sulle recinzioni della scuola sono comparsi cartelli e striscioni fatti a mano: “Free Gaza”, “Save Gaza, Free Palestine”, “This is not war, it’s genocide #peace”. Molti riportano impronte di mani rosse, a richiamare il sangue versato e la richiesta di cessate il fuoco. Fiumicino, banchi vuoti al Baffi: gli studenti aderiscono allo sciopero per Flotilla Accanto agli slogan internazionali, diversi messaggi in italiano: “ Più pace, meno violenza ”, “ Chi ama la pace non fa la guerra ”, “ La parola pace si scrive con le mani ”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it