stop agli incentivi negli usa mercato delle auto elettriche in picchiata e vendite dimezzate

3 ott 2025

Non è solo amministrativo lo shutdown in corso negli Stati Uniti: con buona sincronia con le vicende dell’amministrazione pubblica, infatti, dal primo ottobre negli States sono stati interrotti gli incentivi federali per l’acquisto di autovetture elettriche. Inevitabile un pesante contraccolpo per il mercato delle vetture alla spina. Per Jim Farley, numero uno della Ford, questo mese le vendite di automobili a elettroni scenderanno a rappresentare appena il 5% del mercato totale, la metà dei livelli registrati ad agosto. “A ottobre il mercato delle EV collasserà”, prevede Christian Meunier, presidente di Nissan Americas: “La concorrenza sarà spietata, perché ci sarà un sacco di invenduto”, spiega il top manager. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

