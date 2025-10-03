Stira in tv | programmi e film da non perdere venerdì 3 ottobre 2025

La programmazione televisiva di questa sera, venerdì 3 ottobre 2025, offre un’ampia varietà di contenuti che spaziano tra intrattenimento, film di successo e approfondimenti. Dalle trasmissioni più leggere ai documentari e alle fiction, ogni appassionato può trovare proposte adatte ai propri gusti. In questo articolo vengono analizzati i principali appuntamenti televisivi del giorno, con dettagli sui programmi e sugli ospiti coinvolti. offerte principali della serata in tv venerdì 3 ottobre 2025. programmi di intrattenimento e serie in prima serata. Rai 1 – 21:30 – Tale e Quale Show 2025 Il celebre show condotto da Carlo Conti torna con una nuova edizione dedicata alle imitazioni di artisti italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

