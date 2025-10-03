Steven Clemons è il vincitore dell' Urbino Award 2025
Urbino, 3 ottobre 2025 - Steven Clemons, noto giornalista e imprenditore, è il vincitore del premio Urbino Award, giunto alla 19ª edizione. Lo ha annunciato l'ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci, nel corso di un evento ospitato ieri sera nella capitale, Washington DC. "Il Premio Urbino Award - ha detto Peronaci - compie 19 anni, ma resta giovane nello spirito. Ha la capacità di creare un ponte fra l'Italia e l'America. L'edizione 2025 premia uno dei giornalisti di maggiore esperienza, una personalità polivalente e un grande animatore culturale. Il 22 novembre l'evento che abbiamo avviato qui continuerà a Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
