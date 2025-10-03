Steve recensione | Cillian Murphy si prende la scena da vero professore

Tim Mielants porta su Netflix il romanzo di Max Porter, puntando sulla veridicità e sul ritmo rarefatto. Quasi una negazione all'odierna velocità narrativa. Con uno sguardo rispettoso verso l'arduo lavoro degli insegnanti. Di insegnati il cinema n'è pieno. Da Robin Williams ne L'attimo fuggente a Ryan Gosling in Half Neslon, fino a Michelle Pfeiffer in Pensieri pericolosi. Ora, cogliendo l'ispirazione dal romanzo Shy di Max Porter, il regista belga Tim Mielants porta sullo schermo un altro insegnate nel lungometraggio Steve, dramma presentato a Toronto e arrivato in streaming su Netflix. Novanta minuti asciutti, e retti quasi totalmente dal protagonista, Cillian Murphy, che ritrova il regista dopo Piccole cose come queste (ingiustamente passato inosservato in Italia). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Steve, recensione: Cillian Murphy si prende la scena (da vero professore)

In questa notizia si parla di: steve - recensione

