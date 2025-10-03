Stephen King è l’autore più bannato in America
Il panorama della censura letteraria negli Stati Uniti ha registrato un dato significativo: Stephen King si conferma come l’autore più frequentemente bandito nelle scuole del paese. La relazione annuale di PEN America, intitolata “ Banned in the USA “, che monitora le pratiche di censura e divieto di libri nelle istituzioni scolastiche statunitensi, evidenzia che nel corso dell’anno scolastico 2024-2025 le opere di King sono state soggette a 206 casi di censura. Questo numero impressionante riflette la crescente tendenza a limitare la diffusione delle sue pubblicazioni. stephen king è l’autore più bandito negli stati uniti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: stephen - king
Film di stephen king che differiscono dai libri
Capolavoro segreto: riscopri la serie dimenticata di Stephen King
Libri di stephen king le migliori adattamenti e perché funziona
Altro che woke, è Stephen King il più censurato nell'America di Trump. Con 206 divieti, il re del brivido è l’autore più colpito dai ritiri di libri nelle biblioteche degli Stati Uniti. Di Maurizio Stefanini - X Vai su X
Altro che woke, è Stephen King il più censurato nell'America di Trump. Con 206 divieti, il re del brivido è l’autore più colpito dai ritiri di libri nelle biblioteche degli Stati Uniti. Di Maurizio Stefanini - facebook.com Vai su Facebook