Stephen King è l’autore più bannato in America

Il panorama della censura letteraria negli Stati Uniti ha registrato un dato significativo: Stephen King si conferma come l’autore più frequentemente bandito nelle scuole del paese. La relazione annuale di PEN America, intitolata “ Banned in the USA “, che monitora le pratiche di censura e divieto di libri nelle istituzioni scolastiche statunitensi, evidenzia che nel corso dell’anno scolastico 2024-2025 le opere di King sono state soggette a 206 casi di censura. Questo numero impressionante riflette la crescente tendenza a limitare la diffusione delle sue pubblicazioni. stephen king è l’autore più bandito negli stati uniti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

