Stéphanie de Lannoy chi è la nuova Granduchessa del Lussemburgo

Il 3 ottobre 2025 il Granducato di Lussemburgo vive un passaggio storico: l’abdicazione del Granduca Henri, che dopo venticinque anni di Regno ha scelto di cedere la Corona al primogenito Guillaume. Un evento che segna la fine di un’epoca, contraddistinta da equilibrio istituzionale e da un forte legame con i cittadini, e che apre un nuovo capitolo per la Monarchia lussemburghese. Con la proclamazione ufficiale, Guillaume è diventato il nuovo Sovrano del Paese, affiancato dalla moglie Stéphanie de Lannoy, che assume il titolo di Granduchessa. La coppia ereditaria, già da tempo attiva in ambito sociale e culturale, entra così in una fase di piena responsabilità pubblica, con il compito di interpretare il ruolo Monarchico in un contesto europeo in costante trasformazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

