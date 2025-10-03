Stephan James interpreterà Carl Weathers in I Play Rocky
Stephan James ( Se la strada potesse parlare ) ha firmato per recitare al fianco di Anthony Ippolito in I Play Rocky, il film della Amazon MGM Studios che racconta la realizzazione del film vincitore dell’Oscar come miglior film nel 1977, Rocky. Nel film diretto dal premio Oscar Peter Farrelly, che sarà distribuito nelle sale cinematografiche, James interpreterà il ruolo di Carl Weathers, coprotagonista di Sylvester Stallone nella serie di film sulla boxe da lui ideata. Di cosa parla I Play Rocky. Scritto da Peter Gamble, I Play Rocky racconta la storia vera di un attore sconosciuto con la convinzione incrollabile di non essere destinato solo a scrivere Rocky, ma di essere destinato a essere Rocky Balboa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
