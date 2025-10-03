Stellantis maxi richiamo negli Usa | coinvolte oltre 120mila Jeep Wagoneer
Il fissaggio errato dei rivestimenti dei finestrini posteriori può causarne il distacco alle alte velocità: così Jeep ha dovuto avviare la campagna di richiamo per un modello che nel 2026, rimpicciolito, arriverà anche in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: stellantis - richiamo
