Stella della Mole del Torino Film Festival a Juliette Binoche

Lidentita.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Torino Film Festival, edizione numero 43, diretta come la precedente da Giulio Base, e che si svolgerà dal 21 al 29 novembre, si preannuncia ricca di un lungo elenco di ospiti internazionali. Il primo nome annunciato è quello di una delle più importanti attrici francesi, Juliette Binoche, che arriverà in città per portare in . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

stella della mole del torino film festival a juliette binoche

© Lidentita.it - Stella della Mole del Torino Film Festival a Juliette Binoche

In questa notizia si parla di: stella - mole

Juliette Binoche al Torino Film Festival: anteprima da regista e premio "Stella della Mole"

Juliette Binoche riceve la Stella della Mole al 43° Torino Film Festival

Juliette Binoche festeggia la Stella della Mole al Torino Film Festival

stella mole torino filmJuliette Binoche al Torino Film Festival, debutto alla regia e premio Stella della Mole - Leggi su Sky TG24 l'articolo Juliette Binoche al Torino Film Festival, debutto alla regia e premio Stella della Mole ... Lo riporta tg24.sky.it

stella mole torino filmJuliette Binoche riceve la Stella della Mole al 43° Torino Film Festival - Juliette Binoche, attrice francese premio Oscar® tra le più apprezzate e premiate al mondo, porterà al 43° Torino Film Festival ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stella Mole Torino Film