Mentre la tensione politica e mediatica attorno alla Flotilla diretta a Gaza continua a crescere, anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo sembrano prendere posizione. Dopo l’appello pubblico della cantante Elisa, anche Stefano De Martino – conduttore Rai e volto di punta del programma Affari Tuoi – ha scelto di intervenire, seppur in modo indiretto, attraverso una storia Instagram che ha subito fatto parlare di sé. Un gesto che in molti hanno interpretato come una sottile presa di distanza dalla linea politica dominante, in un momento in cui lo scontro tra piazza e governo è sempre più acceso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stefano De Martino sfida TeleMeloni? Sembra proprio di sì: ecco cosa ha fatto il conduttore di Affari Tuoi