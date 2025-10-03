Stefano De Martino festeggia il compleanno in tv | la torta ad Affari Tuoi portata da Herbert Ballerina
Il conduttore di Torre Annunziata festeggia oggi 36 anni e per l'occasione è arrivato Herbert Ballerina a consegnargli una torta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: stefano - martino
Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino
Stefano De Martino rimproverato dalla Rai per le troppe donne? La verità è un’altra
Gerry Scotti sfida Stefano De Martino: la nuova mossa di Mediaset che rivoluziona il prime time
È venerdì, c'è #AffariTuoi, festeggiamo il compleanno di Capitan Stefano De Martino - facebook.com Vai su Facebook
StefanoDeMartino - X Vai su X
Stefano De Martino, compleanno speciale: il regalo inaspettato ad Affari Tuoi - Nel giorno del suo 36esimo compleanno, grandi sorprese per Stefano De Martino che ha iniziato a festeggiare a modo suo. Lo riporta donnaglamour.it
Affari Tuoi stasera in onda con una puntata speciale, si festeggia il compleanno di De Martino: chi sarà l’ospite - Questa sera si festeggerà il compleanno di Stefano De Martino, che oggi compie 36 anni. Da fanpage.it