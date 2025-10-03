Stasera l’appuntamento con Affari Tuoi sarà ancora più speciale: si festeggerà il compleanno di Stefano De Martino. Il conduttore, che l’anno scorso ha preso in mano le redini del programma, dopo Amadeus, ed è riuscito a raggiungere grandi ascolti, questa sera verrà celebrato all’interno della sua trasmissione. La Rai ha annunciato che ci sarà una puntata speciale a lui dedicata con la presenza dell’amico, il comico Herbert Ballerina che, nelle ultime serate, gli ha dato supporto come ospite speciale. Su questa puntata non sono state date troppe anticipazioni, sembra che la Rai voglia aumentare le aspettative per cercare di fronteggiare il competitor Mediaset che è inarrestabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stefano De Martino compie 36 anni: stasera una puntata speciale di Affari Tuoi