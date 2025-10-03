Stazione centrale in difficoltà | molti treni cancellati e ritardi fino a sei ore
Giornata critica per il trasporto ferroviario, interessato da ben due scioperi nazionali. Il primo, specifico per i trasporti, convocato dalle sigle di base diversi giorni fa, e il secondo, generale, chiamato mercoledì scorso in seguito all’arresto degli equipaggi delle barche della Global Sumud. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: stazione - centrale
Accerchiato, malmenato e rapinato al parco: arrestato un 25enne in Stazione Centrale
Prende a pugni e rapina un uomo in un parco: fermato alla stazione Centrale e arrestato
Rubano un trolley sul treno in Stazione Centrale: dentro ci sono gioielli e orologi per un milione e mezzo di euro
Trieste, scontri alla stazione centrale durante il corteo pro Gaza: ferito un agente della Polfer, danneggiamenti in stazione ARTICOLO ---> https://www.triestecafe.it/it/news/politica/trieste-scontri-alla-stazione-centrale-durante-il-corteo-pro-gaza-ferito-un-agente- - facebook.com Vai su Facebook
Momenti di tensione tra agenti e manifestanti a Bologna, davanti alla stazione centrale, nella mattinata di giovedì 2 ottobre. I manifestanti hanno provato ad avanzare in corteo in stazione, a sostegno della Global Sumud Flotilla, ma sono stati bloccati dagli age - X Vai su X