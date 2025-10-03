Stazione centrale in difficoltà | molti treni cancellati e ritardi fino a sei ore

3 ott 2025

Giornata critica per il trasporto ferroviario, interessato da ben due scioperi nazionali. Il primo, specifico per i trasporti, convocato dalle sigle di base diversi giorni fa, e il secondo, generale, chiamato mercoledì scorso in seguito all’arresto degli equipaggi delle barche della Global Sumud. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

